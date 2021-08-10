سوريا.. إصابات جراء اندلاع حريق في سفينة في مرفأ اللاذقية (بالفيديو)

أفادت وسائل إعلام محلية سورية بان وحدات الإطفاء تمكنت من إطفاء حريق نشب بإحدى السفن التجارية في مرفأ اللاذقية.

وأكد قائد فوج الإطفاء في اللاذقية الرائد مهند جعفرلـ"الوطن"، السيطرة على حريق نشب بإحدى السفن التجارية في مرفأ اللاذقية.

ولفت إلى مشاركة ستة آليات من الفوج في إخماد الحريق ما أدى للسيطرة السريعة جدا ومنع امتداد النيران.

وأضاف جعفر أن سبب الحريق وفق المعلومات الأولية ناجم عن أعمال الصيانة، لافتا إلى تسجيل إصابتين طفيفتين.

المصدر: الوطن