وزارة الكهرباء العراقية لـRT: خطوط نقل الطاقة الكهربائية من إيران متوقفة منذ 3 أشهر

كشف أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الثلاثاء، عن توقف خطوط نقل الطاقة الكهربائية المستوردة من إيران منذ ثلاثة أشهر.

إقرأ المزيد

وقال لـRT، إن "خطوط نقل الطاقة من إيران متوقفة منذ ثلاثة أشهر، كما أن إطلاقات الغاز انحسرت من 47 مليون متر مكعب في اليوم إلى 25 مليون متر مكعب، ونجهل الأسباب التي أدت إلى ذلك".

وأضاف، أن "هذا الانحسار تسبب بنقص في الطاقة الكهربائية يصل إلى 2600 ميكاواط، ونتواصل مع السفارة الإيراني في بغداد ووزارة الطاقة الإيرانية لمعرفة أسباب ذلك".

وأشار موسى إلى أن "وزارة الكهرباء تعمل على مع وزارة النفط العراقية على تعويض ما فقدته من غاز إيراني".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المدير التنفيذي لشركة إدارة الكهرباء الإيرانية مصطفى رجبي مشهدي عن تعليق تصدير الكهرباء للعراق.

وقبل أيام قال مصدر أمريكي لـRT، إن "الإدارة الأمريكية قررت تمديد استثناء العراق من استيراد الغاز من إيران لمدة 120 يوما جديدا".

وأضاف، أن "واشنطن تسعى إلى أن يتمكن العراق من توفير الطاقة والاكتفاء من الغاز للتوقف عن استيراده من طهران".

ومنذ سنوات، يعتمد العراق على إيران باستيراد 1200 ميغاوات من الكهرباء، إضافة إلى الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

المصدر: RT