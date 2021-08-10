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وسط موجة حر.. إيران تعلق توريد الكهرباء إلى العراق

مال وأعمال

وسط موجة حر.. إيران تعلق توريد الكهرباء إلى العراق
Reuters
صورة تعبيرية
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كشف مسؤول إيراني عن أنه تم تعليق توريد الطاقة الكهربائية إلى العراق، ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه العراق موجة حر شديدة.

وأعلن المدير التنفيذي لشركة إدارة الكهرباء الإيرانية مصطفى رجبي مشهدي عن تعليق تصدير الكهرباء للعراق.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن مشهدي، أن تعليق الصادرات يعود لضرورة سد احتياجات البلاد داخليا.

واستطرد أنه في السنة المالية المنتنهية 20 مارس 2021، تم تصدير نحو ألفي ميغاواط كهرباء، أما هذه السنة وبسبب الاحتياجات المحلية انخفض الحجم التصدير إلى 150 ميغاواط (تنتهي السنة الجارية 20 مارس 2022).

ووفقا لمواقع إلكترونية فإن درجة الحرارة في العاصمة بغداد تبلغ اليوم 43 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة يوم الخميس القادم في العاصمة العراقية إلى 47 درجة مئوية.

المصدر: فارس + RT

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