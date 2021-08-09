السعودية تتيح تصاريح العمرة لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما بشرط

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن فتح تصاريح العمرة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة من معتمري الداخل بشرط التحصين بجرعتين من لقاح كورونا.

وأشارت الوزارة إلى إصدار أكثر من 13 ألف تصريح للفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة.

من جانبه، دعا نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط، إلى ضرورة الالتزام بالخطط التنظيمية والإجراءات الصحية لسلامة المعتمرين والعاملين على خدمتهم، والحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيقَي "توكلنا" و"اعتمرنا".

المصدر: "عكاظ"