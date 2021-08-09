السعودية تتيح تصاريح العمرة لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما بشرط
Reuters HM/AB
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r0p9
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن فتح تصاريح العمرة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 سنة من معتمري الداخل بشرط التحصين بجرعتين من لقاح كورونا.
وأشارت الوزارة إلى إصدار أكثر من 13 ألف تصريح للفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة.
من جانبه، دعا نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط، إلى ضرورة الالتزام بالخطط التنظيمية والإجراءات الصحية لسلامة المعتمرين والعاملين على خدمتهم، والحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيقَي "توكلنا" و"اعتمرنا".
المصدر: "عكاظ"