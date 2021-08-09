واشنطن: بلينكن بحث مع بن فرحان وقف إطلاق النار في اليمن وحقوق الإنسان بالسعودية
Reuters
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان وقف إطلاق النار الشامل في اليمن، وضرورة إحراز تقدم بمجال حقوق الإنسان بالسعودية.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان له إن "الوزيرين ناقشا الأمن الإقليمي والهجوم الإيراني على ناقلة (ميرسر ستريت) في بحر العرب".
وأضاف أنهما "ناقشا قضايا إقليمية أخرى، وتعزيز التعاون الأمني، والدعم السعودي لوقف إطلاق النار الشامل في اليمن، وضرورة اتخاذ خطوات فورية للتخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن".
وتابع أن بلينكن شدد لنظيره السعودي "على ضرورة إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان"، في السعودية.
المصدر: RT