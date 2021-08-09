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وزير الخارجية السعودي يستعرض هاتفيا مع نظيره الأمريكي أبرز المستجدات في المنطقة

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وزير الخارجية السعودي يستعرض هاتفيا مع نظيره الأمريكي أبرز المستجدات في المنطقة
Reuters
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أجرى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، جرى خلال استعراض أبرز المستجدات في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن "بن فرحان أجرى اتصالا هاتفيا بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، استعرض خلاله الجانبان العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبحث أبرز المستجدات في المنطقة".

المصدر: RT

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