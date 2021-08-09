أمريكا تعلن عن 165 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة خصصت 165 مليون دولار مساعدات إنسانية جديدة لليمن.

وأوضح أن المساعدات ستقدم عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وكان ليندركينغ حذر في يونيو الماضي من أن برامج المساعدات المخصصة لليمن ستبدأ في التوقف ما لم تزد المساهمات في الشهور القليلة المقبلة، داعيا المجتمع الدولي ودول المنطقة للوفاء بالالتزامات المتعلقة بزيادة التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية في اليمن.

واضطر برنامج الأغذية العالمي في أبريل 2020 إلى خفض شحنات المساعدات الغذائية التي توزع مرة كل شهرين في مناطق باليمن خاضعة لسيطرة حركة "أنصار الله- الحوثي" إلى النصف بعد أن خفض المانحون التمويل لأسباب منها المخاوف بشأن عرقلة وصول المساعدات.

المصدر: "رويترز" + "أ ف ب"