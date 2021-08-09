3 طائرات عسكرية توصل مساعدات طبية مصرية إلى تونس

وصلت إلى مطار تونس قرطاج الدولي 3 طائرات عسكرية مصرية محملة بمواد خاصة بالتصدي لجائحة كوفيد-19

وذكرت الرئاسة التونسية أن مصر أرسلت معدات طبية وكميات من الأوكسجين، لمعاضدة جهود تونس في التصدي للجائحة.

وقالت الرئاسة التونسية إنها تجدد "شكرها الجزيل لمصر الشقيقة، قيادة وشعبا، على ما تقدمه من دعم تضامني متواصل تجسيدا لما يجمع البلدين والشعبين من روابط أخوية متينة".

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وكانت تونس شهدت يوم أمس انطلاق أكبر حملة تطعيم ضد الجائحة التي أدت إلى وفاة أكثر من 20 ألف شخص في البلاد.

المصدر: RT