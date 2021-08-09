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السعودية.. تقديم 30 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا للمواطنين

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السعودية.. تقديم 30 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا للمواطنين
Reuters AHMED YOSRI
التلقيح ضد فيروس كورونا في السعودية
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تقديم 30 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للسكان في المملكة.

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وأفاد المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، في وقت سابق، بأن "المنحنى الوبائي يشهد انخفاضا ملحوظا في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمملكة خلال هذه الفترة".

ونوه محمد العبد العالي إلى أن "للقاحات دورا كبيرا في هذا الانخفاض، وأن جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعطاة في المملكة وصلت لمستويات مميزة".

كما أشار إلى أنه "لم تسجل أي حالة وفاة في المملكة بسبب اللقاح"، محذرا من "تصديق أي شائعات" حول ذلك.

وأوصى المتحدث باسم وزارة الصحة بـ"استكمال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمن أصيب بالفيروس"، موضحا أن اللقاحات المعتمدة في المملكة ضد هذا الفيروس، هي "فايزر"، و"أسترازينيكا"، و"جونسون"، و"موديرنا".

المصدر: "سبق"

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