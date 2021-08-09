الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تفتتح ممثلية لها في سويسرا

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن الافتتاح الرسمي، اليوم الاثنين، لممثلية تابعة لها في سويسرا.

وجاء في بيان الإدارة الذاتية:"بعد أن حققت الإدارة الــذاتية لشمال وشرق سوريا انتصارات سياسية وعسكرية وقدّمت تضحيات جمّة في سـبيل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة فيما يتعلّق بالحرب على الإرهاب المتمثّل بتنظيم داعش، والذي كان للإدارة وقوات سوريا الديمقراطية الدور الأكبر في القضاء على التنظيم المذكور، بات من الضرورة الشروع بفتح ممثليات للإدارة في الدول المـؤثرة على المـلف السـوري، وكان منها ألمانيا وفرنسا، ومن ثمّ السويد ودول البينلوكس".

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وأوضحت الإدارة في بيانها أن فتح ممثلية للادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مدينة جنيف بسويسرا، لها أهمية بالغة وحضور أساسي في الملف السوري، حيث احتضنت العديد من المؤتمرات المفصلية لوضع خارطة طريق لحلّ الأزمة السورية، ولهذه الغاية شرعنا اليوم بافتتاح ممثلية لنا في مدينة جنـيف بجمهورية الإتحـاد السـويسري".

وختم البيان: "إننا في ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في اَوروبا نأمل أن تتمكن هذه الممثلية من تطوير العلاقات الدبلوماسية والمجتمعية مع سويسرا حكومة وشعبا ونتمنى أن يدخل هذا الحدث في خدمة الشعبين السويسري والسـوري، وأن تكون الممثلية نقطة إنطلاق جديدة نحو الأفضل لشعوب المنطقة".

المصدر: الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا