الجزائر تسعى لإطلاق إنتاج اللقاح الصيني المضاد لكورونا بحلول سبتمبر

أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، بالعمل على إطلاق الإنتاج الوطني للقاح الجزائري-الصيني في سبتمبر المقبل، بطاقة تصل إلى مليوني جرعة شهريا.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء، أمس الأحد، أن تبون أسدى تعليمات وأوامر تخص قطاع الصحة، من بينها "دخول الإنتاج الوطني للقاح الجزائري-الصيني حيز الخدمة في شهر سبتمبر المقبل".

يذكر أنه في إطار الاستعدادات لانطلاق إنتاج اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا في الجزائر، كان قد حل بالجزائر، في نهاية يوليو الماضي، وفد من الخبراء الصينيين، لزيارة وحدة الإنتاج التابعة لمجمع "صيدال" بقسنطينة، أين سيتم انتاج هذا اللقاح.

وتدخل هذه العملية، حسب وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، في إطار التعاون بين مجمع "صيدال" والشركة الصيدلانية الصينية "سينوفاك" لإنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لتعزيز جهود السلطات الجزائرية العمومية لمواجهة تفشي الوباء.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية