الحوثيون: أمريكا تقتل الشعب اليمني والسعودية والإمارات مجرد أدوات في خدمة مشروعها

اعتبرت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن أن "الولايات المتحدة هي من تحاصر وتقتل الشعب اليمني"، مشيرة إلى أن "السعودية والإمارات مجرد أدوات في خدمة المشروع الأمريكي".

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة محمد علي الحوثي خلال مسيرة ضد الحصار في صنعاء، إن "الشعب اليمني يقف اليوم وقفة صمود ومرابطة لمواجهة الحرب الاقتصادية كما رابط لمساندة الجبهة العسكرية والأمنية".

إقرأ المزيد

وأضاف أن "القانون الدولي لا يسمح لأي دولة أن تحاصر الشعب اليمني"، مشيرا إلى أنه "بحصار اليمن أثبت تحالف العدوان (في إشارة إلى السعودية والإمارات) أنهم يستهدفون الكل دون استثناء".

وأردف أن "الولايات المتحدة هي من تحاصر وتقتل الشعب اليمني، والسعودية والإمارات مجرد أدوات في خدمة المشروع الأمريكي".

ولفت إلى أنه "بعد نقل البنك المركزي بدأ العدوان بقطع رواتب الموظفين، وأوقف الإيرادات من كل المنافذ والموانئ الواصلة إلى صنعاء وذهبت إلى جيوب النافذين".

وتابع: "نحن المحاصرون ومع ذلك يتهمونا بأننا من نقف وراء الحصار، في محاولة لقلب الحقائق وتزييفها وهذا ما دأبت عليه واشنطن".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تدعم سياسة العدوان، المدعومة بدورها من مختلف وسائل الإعلام، وهذا ما يثبت بأنها حرب موجهة ضد الشعب اليمني".

ولفت إلى أن "الشعب اليمني واع ويعلم بأن السلطة في صنعاء تحافظ على أمنه واستقراره رغم كل المؤامرات".

واعتبر أن "الأمريكي عندما اتجه إلى سوريا ولبنان وفلسطين عانت الشعوب هناك، واليوم يعاني الشعب اليمني لوجود الأمريكي ومشروعه".

المصدر: "إرنا"