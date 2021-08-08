الحوثيون: تعيين مبعوث أممي جديد إلى اليمن لا يعني شيئا

قللت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية من أهمية تعيين الدبلوماسي السويدي، هانز غروندبرغ، مبعوثا أمميا جديدا إلى اليمن، في حال استمرار التحالف العربي عملياته في البلاد.

وكتب المتحدث الرسمي باسم الحوثيين ورئيس وفدهم التفاوضي، محمد عبد السلام، في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه في "تويتر": "تعيين مبعوث جديد لا يعني شيئا، ما لم يكن هناك إعلان صريح بوقف العدوان ورفع الحصار".

ولوح المسؤول الحوثي بأن جماعته لا تنوي التواصل مع المبعوث الجديد في المرحلة الحالية، قائلا:" "لا جدوى من أي حوار قبل فتح المطارات والموانئ كأولوية وحاجة وضرورة إنسانية".

وشدد عبد السلام على ضرورة أن تدرك دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية "ما سبّبه عدوانها وحصارها من معاناة ومن دمار، وأن تعي أن استمرار تعنتها سيكلفها أكثر وأكثر".

المصدر: RT