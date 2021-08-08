مركز يمني: 101 ضحية ألغام الحوثيين في النصف الأول من العام

أعلن "المركز اليمني للألغام" عن "توثيق سقوط 101 ضحية بسبب⁧ الألغام⁩ التي زرعتها جماعة (أنصار الله) الحوثية في عدد من محافظات البلاد خلال النصف الأول من 2021".

وقال المركز غير الحكومي، في تقرير إن "الألغام أودت بحياة 44 مدنيا، بينهم 11 طفلا وسبع نساء وخبير في نزع الألغام، فضلا عن إصابة 57 مدنيا آخرين، بينهم 17 طفلا وأربع نساء وعامل في نزع الألغام".

إقرأ المزيد

وأضاف أن "معظم هؤلاء الضحايا سقطوا في بلدات ساحلية جنوب محافظة ⁧ الحديدة على البحر الأحمر وغربي محافظة ⁧ تعز وفي (خب والشعف) بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية".

وتتناثر في مدن يمنية عدة آلاف من الألغام والقنابل زرعتها أطراف الحرب التي اندلعت منذ مطلع عام 2015، في مناطق تشهد معارك مسلحة بين مقاتلي الحوثيين والقوات اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا.

وحصدت هذه الألغام أرواح آلاف اليمنيين وأصابت عشرات الآلاف منهم بإصابات خطيرة وبتر للأعضاء.

وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

المصدر: "رويترز"