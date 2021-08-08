 
مباشر

مركز يمني: 101 ضحية ألغام الحوثيين في النصف الأول من العام

أخبار العالم العربي

مركز يمني: 101 ضحية ألغام الحوثيين في النصف الأول من العام
Reuters FAWAZ SALMAN
ألغام تم نزعها في اليمن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r0e9

أعلن "المركز اليمني للألغام" عن "توثيق سقوط 101 ضحية بسبب⁧ الألغام⁩ التي زرعتها جماعة (أنصار الله) الحوثية في عدد من محافظات البلاد خلال النصف الأول من 2021".

وقال المركز غير الحكومي، في تقرير إن "الألغام أودت بحياة 44 مدنيا، بينهم 11 طفلا وسبع نساء وخبير في نزع الألغام، فضلا عن إصابة 57 مدنيا آخرين، بينهم 17 طفلا وأربع نساء وعامل في نزع الألغام".

إقرأ المزيد
اليمن.. القوات المشتركة تدمر مسيّرة حوثية جنوبي الحديدة
اليمن.. القوات المشتركة تدمر مسيّرة حوثية جنوبي الحديدة

وأضاف أن "معظم هؤلاء الضحايا سقطوا في بلدات ساحلية جنوب محافظة ⁧ الحديدة على البحر الأحمر وغربي محافظة ⁧ تعز وفي (خب والشعف) بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية".

وتتناثر في مدن يمنية عدة آلاف من الألغام والقنابل زرعتها أطراف الحرب التي اندلعت منذ مطلع عام 2015، في مناطق تشهد معارك مسلحة بين مقاتلي الحوثيين والقوات اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا.

وحصدت هذه الألغام أرواح آلاف اليمنيين وأصابت عشرات الآلاف منهم بإصابات خطيرة وبتر للأعضاء.

وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا