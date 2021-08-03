اليمن.. القوات المشتركة تدمر مسيّرة حوثية جنوبي الحديدة

أسقطت القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن يوم الثلاثاء، طائرة مسيرة تابعة للحوثيين ودمرت مرابض مدفعية تابعة لهم جنوبي محافظة الحديدة.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن القوات المشتركة أسقطت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوبي محافظة الحديدة.

وأوضح أن وحدات من اللواء 12 عمالقة رصدت تحليق الطائرة المسيرة الحوثية في سماء المنطقة، وتعاملت معها بالسلاح المناسب وتمكنت من إسقاطها بنجاح.

وأشار إلى أن الطائرة المسيرة الحوثية هجومية وتحمل قذائف هاون عيار 60.

كما دمرت القوات المشتركة مرابض مدفعية تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية استهدفت بقذائف الهاون الثقيل مختلفة العيارات الأعيان المدنية في مناطق الجاح والدريهمي جنوبي المحافظة.

وأوضح المركز الإعلامي أن مدفعية القوات المشتركة وجهت ضربات دقيقة ومركزة بالأسلحة المناسبة استهدفت خلالها مصادر القصف الحوثية، وتمكنت على إثرها من تدمير مرابض مدفعية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة للحوثيين.

المصدر: المركز الإعلامي لألوية العمالقة