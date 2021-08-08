الصحة السعودية: للتطعيم دور كبير في انخفاض وتيرة تفشي كورونا في المملكة

أشارت السلطات الصحية السعودية إلى الدور الملموس الذي أداه التطعيم ضد فيروس كورونا في انخفاض وتيرة تفشي العدوى في أراضي المملكة في الآونة الأخيرة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد أن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد الآن انخفاضا ملحوظا فيما يخص عدد الإصابات الجديدة، ولدى اللقاحات دور كبير في هذا الأمر.

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة.

الأحد 8 أغسطس 2021 pic.twitter.com/RXnMOG64c6 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) August 8, 2021

وقال إن "جرعات اللقاح المعطاة في المملكة وصلت إلى مستويات مميزة"، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة إثر التطعيم في البلاد.

وحذر العبد العالي المواطنين من تصديق أي شائعات بهذا الشأن وأوصى باستكمال تطعيم من أصيب بالفيروس التاجي.

وأوضح المسؤول أن عدد الجرعات المعطاة من اللقاحات المعتمدة في المملكة (وهي "فايزر" و"أسترازينيكا" و"جونسون أند جونسون" و"موديرنا") وصل حتى الآن إلى أكثر من 29.6 ميلون جرعة.

المصدر: "واس"