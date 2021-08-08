السعودية.. تراجع كبير ومستمر في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 731 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 620 حالة، ووفاة 14 حالة في المملكة، خلال آخر 24 ساعة.

إقرأ المزيد

وبذلك تنخفض حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في المملكة بشكل ملحوظ عن أمس (850 إصابة)، لتسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف مايو الماضي.

وأفاد إحصاء الصحة السعودية اليوم، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 533516 إصابة، من بينها 10200 حالات نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1405 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 514982 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8334 حالة وفاة.

المصدر: "واس"