وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره العراقي

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بمكتبه في مقر الوزارة بالرياض يوم الأحد نظيره العراقي فؤاد محمد حسين.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات السعودية العراقية وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين.

كما تطرق الجانبان إلى تعزيز التنسيق الثنائي المشترك وكل ما من شأنه أن يسهم في استقرار المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وحضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي.

المصدر: "واس"