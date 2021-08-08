بعد توقف لمدة 6 سنوات.. تسيير رحلات طيران مباشرة بين موسكو وشرم الشيخ والغردقة

أعلنت مصر للطيران البدء في تسيير 7 رحلات أسبوعية من العاصمة الروسية موسكو إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة بواقع 4 رحلات إلى الغردقة و3 رحلات إلى شرم الشيخ اعتبارا من الاثنين 9 أغسطس.

وأفادت شركة مصر للطيران بأن أولى الرحلات من موسكو إلى مطار الغردقة ستصل يوم الاثنين على الساعة التاسعة صباحا.

ويأتي ذلك في إطار المجهودات المستمرة التي تقوم بها وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، وبالإشارة لعودة السياحة الروسية إلى المقاصد السياحية المصرية بعد توقف ما يقرب من 6 سنوات.

ومن المخطط أن تسير مصر للطيران هذه الرحلات بطراز "آيرباص A330-300" والذي يسع لعدد 301 مقعد.

كما أن الطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الأعمال وشاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، بالإضافة إلى نظام ترفيهي حديث على متن الطائرة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للطيران تسير رحلة يومية منتظمة بين القاهرة وموسكو.

المصدر: وسائل إعلام مصرية