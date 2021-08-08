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الشؤون الدينية التركية: 33 دولة محرومة من أداء العمرة بينها تركيا ومن الممكن تحديث القائمة لاحقا

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الشؤون الدينية التركية: 33 دولة محرومة من أداء العمرة بينها تركيا ومن الممكن تحديث القائمة لاحقا
Reuters
مكة المكرمة
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قالت وزارة الشؤون الدينية التركية في بيان يوم الأحد، إن 33 دولة محرومة من أداء العمرة بينها تركيا.

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وأضافت الوزارة أنه من الممكن القائمة في وقت لاحق أن تحدث المملكة العربية السعودية.

وأعلنت السعودية عن بدء تلقي طلبات الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة من الخارج تدريجيا اعتبارا من يوم الأحد.

وأكدت وزارة الحج والعمرة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن تلقي طلبات العمرة من مختلف دول العالم سيجري اعتبارا من 9 أغسطس بطاقة استيعاب تصل إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، لتصل الطاقة الاستيعابية إلى مليوني معتمر شهريا.

وأوضحت الوزارة أن إصدار التصاريح سيجري من خلال تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا" مع تبني "منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية التي اتخذتها المملكة من أجل سلامة وصحة الراغبين في أداء مناسك العمرة والزيارة".

المصدر: وكالات

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