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قرقاش يلتقي الرئيس التونسي ويؤكد دعم الإمارات لـ" أمن وازدهار" تونس

أخبار العالم العربي

قرقاش يلتقي الرئيس التونسي ويؤكد دعم الإمارات لـ
Reuters
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أعرب أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، بعد لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد، عن تضامن بلاده مع الشعب التونسي.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تشرفت بلقاء فخامة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة قيس سعيّد وتسليمه رسالة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، حفظه الله. نتضامن مع الشعب التونسي الكريم وندعم كل ما يحقق أمنه وإزدهاره، وندرك علم اليقين ضرورة الحفاظ علي الدولة ومؤسساتها وقدرتها على خدمة المواطن بكل عدالة وشفافية".

واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد أمس السبت بقصر قرطاج، أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الذي سلمه رسالة خطية بعث بها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونوه الرئيس التونسي بـ"متانة علاقات الأخوة الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين، وجدد تأكيد حرص تونس على مزيد الارتقاء بها إلى أعلى المراتب، خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين".

المصدر: RT

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