مراسل RT: اغتيال قيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" الإيراني شمالي العراق

أفاد مراسلنا في العراق اليوم السبت، باغتيال قيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني" في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان.

وذكر مراسل RT أن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني موسى بابه خاني اغتيل في أربيل داخل فندق "كولي سليماني".

وأضاف أن عملية الاغتيال تمت داخل الفندق.

من جهته، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني (حدك) عن تعرض أحد قيادييه إلى عملية اغتيال في مدينة أربيل، فيما أعلنت المديرية العامة للأمن (الأسايش) في عاصمة إقليم كوردستان فتح تحقيق فوري للكشف عن ملابسات الحادثة.

واتهم الحزب المعارض لطهران في بيان، إيران بالضلوع في الحادثة التي وقعت بعد أن اختطف باباخني مساء الخميس من قبل شخصين، قال إنهما على صلة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار إلى أنه تم العثور على جثة عضو اللجنة المركزية الذي ينحدر من مدينة كرمانشاه داخل فندق في أربيل وقد بدا عليها "آثار تعذيب".

إلى ذلك، أصدرت مديرية أمن (أسايش) أربيل بيانا أكدت فيه العثور على جثة باباخاني اليوم السبت مقتولا في أحد فنادق العاصمة.

وقالت المديرية في بيان "أبلغتنا إدارة فندق "كولي سليماني" (وردة السليمانية) في مدينة أربيل اليوم السبت 7 أغسطس 2021 بوقوع حادث قتل في الفندق".

وجاء في البيان "وبعد وصول فرق التحقيق التابعة لمديرتنا إلى مكان الحادث تبين أن القتيل مواطن كوردي من كوردستان إيران واسمه موسى باباخاني ويشغل منصب عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني (حدك)".

وأضافت المديرية أنها بدأت التحقيق في الجريمة، وقالت إنها ستعلن النتائج بعد الانتهاء من التحقيقات.

يشار إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني (حدك) هو حزب كردي إيراني، وسبق أن تعرض عدد من أعضائه إلى عمليات اغتيال اتهم فيها طهران بالوقوف خلفها.

المصدر: RT + وسائل إعلام كردية