أزهقت روح صديقتها لتسرق هاتفها.. السلطات تكشف تفاصيل جريمة فتاة كفر الدوار التي هزت مصر (صورة)

أدلت المتهمة الرئيسة في قضية مقتل الفتاة المصرية نجلاء نعمة الله سعيد، داخل مول شهير في محافظة البحيرة بمصر باعترافات مثيرة.

وقالت المتهمة: "مقدرتش أنام من يوم الجريمة، روحها طلعت في إيدي".

وكشفت المتهمة الرئيسة والعقل المدبر للجريمة أثناء استجوابها أمام جهات التحقيقات، عن تفاصيل جديدة في قتل الضحية واللحظات الأخيرة، قائلة: "أنا مش عارفة عملت كده ازاي، كنا عايزين نسرقها وخلاص.. مكنتش أعرف أن الموضوع هيوصل للقتل، مش عارفة أنسى شكلها ومش قادرة أنسى مشهد موتها، مقدرتش أنام من يوم الجريمة.. روحها طلعت في إيدي".

وكشفت الجهات المختصة أثناء التحقيق في واقعة قتل نجلاء خنقا وطعنا على يد صديقتها "المتهمة الأولى" وشابين، أن المتهمة نفذت الجريمة بغرض السرقة.

وحررت النيابة مقطع فيديو مدته 120 ثانية يتضمن ظهور المتهمين أثناء الجريمة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن فريق البحث فحص قرابة 12 شخصا من المشتبه فيهم، كما فحص كاميرات المراقبة والمترددين على العيادة التي تعمل بها الضحية، وأثناء رحلة البحث توصلت القوات إلى مقطع فيديو مدته 120 ثانية وثق لحظات قتل الضحية وهروب المتهمين بقتل نجلاء، وتم استئذان النيابة العامة وألقي القبض على المتهمين.

وبعد مرور 48 ساعة، كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية لغز جريمة قتل فتاة المول التي عثر على جثتها مقتولة طعنا وخنقا داخل مول شهير بكفر الدوار بالبحيرة، حيث توصل ضباط قطاع الأمن العام، إلى المتهمين بارتكاب الواقعة، وتبين أن المتهمة الرئيسة والعقل المدبر للحادث، هي صديقة للضحية، وأنها استعانت باثنين من أصدقائها "شابان" لقتل الضحية وسرقتها، وتمكن المتهمون من تنفيذ الجريمة وسرقوا هاتف الضحية ومبلغا ماليا.

عيش وملح 😢

نجلاء كانت بتشتغل في مركز عيون كبير في كفر الدوار وكانت بتقبض مرتب كويس جدا وهي في الكلية لسه بتدرس وكان عندها امتحان اخر السنة فجابت واحدة صاحبتها تشتغل مكانها على ما تخلص وترجع بدل ما يجيبوا حد غريب وتبقى ترجع هي شغلها بعدين... pic.twitter.com/5Fk6ZBkpkk — ahmedmosaed (@ahmedmosaed2) August 6, 2021

المصدر: وسائل إعلام مصرية