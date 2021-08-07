وزارة الري السودانية تحذر المواطنين في الخرطوم وشمالها بشأن فيضان النيل

حذرت وزارة الري السودانية القاطنين في الخرطوم وشمالها وطلبت منهم اتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة بسبب بلوغ منسوب النيل عند ولاية الخرطوم 16.78 متر، متجاوزاً منسوب الفيضان 28 سنتمترا.

وجاء في بيان لجنة الفيضانات في وزارة الري والموارد المائية في السودان: "سجلت الخرطوم 16.78 متر متجاوزة منسوب الفيضان بـ 28 سنتمترا".

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وأوضحت اللجنة أن إيراد النيل الأزرق عند الحدود السودانية الإثيوبية بلغ 763 مليون متر مكعب، بينما بلغ إيراد نهرعطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية 230 مليون متر مكعب.

وزاد تصريف المياه عند خزان الروصيرص 2 مليون متر مكعب نهار اليوم، ليصل الى 635 مليون متر مكعب، مقارنة بالخميس، حيث كانت الكمية 633 مليون متر مكعب، وارتفع الإيراد عند سنار ليبلغ 658 مليون متر مكعب، مقابل 639 مليون متر مكعب ليوم أمس، بزيادة بلغت 19 مليون متر مكعب.

وكانت أعلى زياد مقارنة بالأمس سجلت عند خزان مروي، إذ بلغت اليوم 744 مليون متر مكعب، مقابل 682 مليون متر مكعب ليوم أمس، بزيادة تبلغ 62 مليون متر مكعب.

ولم يسجل أي أنخفاض إلا في جبل أولياء وعطبرة وأعالي السيتت، إذ سجل جبل أولياء67 مليون متر مكعب اليوم، مقارنة بـ74 مليون متر مكعب ليوم الخميس، أي بانخاض بلغ 7 ملايين متر مكعب، وكان أعالي عطبرة والستيت سجل 195 مليون متر مكعب اليوم، مقارنة بـ221 مليون متر مكعب ليوم أمس، ليكون الفارق 6 ملايين متر مكعب.

وحذر البيان اليومي بأن قطاع سنار – الخرطوم سوف يشهد إرتفاعا بمعدل 5 سم ومثله قطاع مروي – دنقلا الذي سوف يشهد إرتفاعا بمعدل 5 سم، لكن يظل الإرتفاع الأعظم في الخرطوم، التي سجلت 16.78 متر، متجاوزة منسوب الفيضان بـ28 سم، اي باكثر من ربع متر.

ووفقا لبيان اللجنة فإن التوقعات تشير الى توالي ارتفاع المنسوب في الخرطوم لليوم السبت وغدا الأحد، مقارنة بيوم الجمعة، ليكون 16.78 اليوم مقارنة بـ16.84 ليوم أمس و16.88 ليوم الأحد.

وختم البيان بالتنبيه الى انه "على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة".

المصدر: سونا