خبير مصري: فيضان النيل قد يتخطى المستوى المعروف (صور)

توقع خبير المياه المصري عباس شراقي أن يمتد فيضان النيل ليتخطى مستواه المعروف وليشمل أراض زراعية أخرى داخل جزيرة توتى، وحول النيل الأزرق والنيل الرئيسي شمال الخرطوم.

وقال شراقي إن "مستوى النيل يواصل الارتفاع عند الخرطوم ليصل الى 16.74 متر متخطياً مستوى الفيضان بـ 24 سم، وأضاف أنه ورغم انخفاض إيراد النيل الأزرق قليلاً عن أمس (806 مليون متر مكعب)، إلا أنه مازال أعلى من المتوسط، ووصل الى 742 مليون متر مكعب (المتوسط 516 مليون متر مكعب في اليوم)".

RT

وأظهرت صور الأقمار الصناعية فيضان النيل الأبيض على أراض زراعية وبما امتد إلى مسافات تراوحت بين 500 إلى 1500 متر، وتلك الأماكن تفيض بشكل سنوي تقريبا، ولذا فهي مخصصة للزراعة فقط.

المصدر: RT