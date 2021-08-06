تقرير: رئيس مجلس إدارة برج خليفة من بين المتبرعين بـ170 مليون دولار لمشروع خيري إسرائيلي

كشف موقع إسرائيلي عن أكبر 5 متبرعين لمشروع خيري إسرائيلي بدأ قبل 18 عاما، وقدرت قيمة مساهماتهم المالية بـ170 مليون دولار، ومن بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة لبرج خليفة.

وبحسب موقع Calcalist الإسرائيلي، فإن "الكشف عن المتبرعين جاء خلال مؤتمر الأمن الغذائي الذي عقد في تل أبيب الأسبوع الماضي، مبينا أن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار انضم إلى المشروع الذي يخدم العائلات الإسرائيلية في فلسطين منذ عام 2018، أي قبل توقيع اتفاقيات التطبيع بين أبوظبي وتل أبيب في سبتمبر 2020".

وقال الموقع إن "العبار و4 رجال أعمال إسرائيليين قدموا بالسر نحو 550 مليون شيكل أي حوالي 170 مليون دولار، إلى آلاف الأسر الإسرائيلية التي تعاني من الجوع والعوز".

وأوضح أن المشروع تم تأسيسه من قبل رجل الأعمال الإسرائيلي موتي بن موشيه عام 2003، وبدأ المشروع بـ2500 أسرة نجحت في استقطاب عدد من المتبرعين، بمن فيهم رجل الأعمال الإماراتي، لمساعدة الأسر المحتاجة.

وقد استثمر رجال الأعمال الخمسة 550 مليون شيكل في طرود غذائية للإسرائيليين من جميع القطاعات الاجتماعية على مدى 18 عاما.

المصدر: prime time zone