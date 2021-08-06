الكاتب العام للبرلمان التونسي: 500 عامل بمجلس النواب لم يتقاضوا راتب يوليو

قال الكاتب العام للبرلمان التونسي عادل الحنشي إنه لم يتمكن من تسيير الشؤون الإدارية لمجلس النواب على الرغم من صدور أمر رئاسي يقضي بتكليفه بتسيير الشؤون الإدارية للمؤسسة التشريعية.

وأشار الحنشي، في تصريح لجريدة "الرأي العام"، إلى أن ذلك تسبب في تأخر سداد أجور نحو 500 موظف وعامل بالبرلمان، مضيفا أن هناك أيضا بعض الآلات والتجهيزات الرقمية بمجلس نواب تحتاج لصيانة دائمة وهي مهددة بالتلف.

وأوضح الحنشي أنه يواجه صعوبة في التواصل مع رئاسة الجمهورية لإعلامها بالإشكاليات القائمة التي يواجهها عمال وموظفو البرلمان لأن طابع المراسلات في هذه الحالات يجب أن يمر عبر الآليات الرسمية لإدارة البرلمان، إلا أنه لم يتمكن من الدخول لمكتبه.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر الشهر المنصرم قرارا بتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

المصدر: "نسمة تي في"