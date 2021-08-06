 
مباشر

وزير الخارجية الجزائري يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية الجزائري يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي
Reuters
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qzwk

أفاد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بتلقيه اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، بحثا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال لعمامرة في تغريدة: "تلقيت اليوم اتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي، السيد أنتوني بلينكن، تطرقنا خلاله إلى آفاق تنمية العلاقات الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة، كما بحثنا بطريقة معمقة عددا من التحديات الجهوية والدولية".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا