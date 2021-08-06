وزير الخارجية الجزائري يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي

أفاد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بتلقيه اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، بحثا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال لعمامرة في تغريدة: "تلقيت اليوم اتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي، السيد أنتوني بلينكن، تطرقنا خلاله إلى آفاق تنمية العلاقات الثنائية بين الجزائر والولايات المتحدة، كما بحثنا بطريقة معمقة عددا من التحديات الجهوية والدولية".

تلقيت اليوم اتصالا هاتفيا من كاتب الدولة الأمريكي، السيد أنتوني بلينكن، تطرقنا خلاله إلى آفاق تنمية العلاقات الثنائية بين 🇩🇿و🇺🇸 كما بحثنا بطريقة معمقة عددا من التحديات الجهوية والدولية. pic.twitter.com/QqvDQesEj5 — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) August 6, 2021

المصدر: RT