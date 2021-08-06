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مصر.. شرطي يقتل شقيقين في الشارع

أخبار العالم العربي

مصر.. شرطي يقتل شقيقين في الشارع
Reuters
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قررت نيابة شبين القناطر في مصر حبس أمين شرطة بمرور القليوبية لاتهامه بقتل شقيقين أطلق عليهما الرصاص إثر مشاجرة في الشارع.

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وبدأت المشاجرة بينهم بسبب تحرير المتهم مخالفة مرورية لإحدى السيارات فحاولا المجني عليهما إثناءه عن تحرير المخالفة فحدثت مشادة بينهما تطورت لمشاجرة أطلق خلالها المتهم أعيرة نارية أصابت الشقيقين وتم نقلهما للمستشفى حيث لقيا مصرعهما خلال محاولة إنقاذهما.

وتبين محاولة المجني عليهما أخذ دفتر المخالفات من أمين الشرطة المتهم لتسجيله مخالفات مرورية لهما فقام امين الشرطة بإطلاق الرصاص عليهما مما أدى لوفاتهما خلال تلقيهما العلاج داخل مستشفى قليوب.

وتجمهر الأهالي وقاموا بتكسير وحرق غرفة المزلقان ووقف حركة القطارات حيث تمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على الموقف وفض التجمهر بالقنابل المسيلة للدموع وصرحت النيابة بدفن الجثتين.

المصدر: المصري اليوم

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