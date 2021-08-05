بغداد تنفي اعتذار كاظم الساهر عن إحياء حفل افتتاح خليجي 25 في البصرة

نفت وزارة الشباب والرياضة العراقية، اليوم الخميس، اعتذار الفنان كاظم الساهر عن إحياء حفل افتتاح خليجي 25 في محافظة البصرة نهاية العام الحالي.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة موفق عبد الوهاب، في بيان صحفي، إن "ما تناقلته بعض الوكالات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتذار الفنان كاظم الساهر عن الحضور إلى البصرة لإحياء حفل افتتاح بطولة خليجي 25 نهاية العام الحالي لا صحة له".

وأضاف: "لم يصلنا أي رد من الفنان الكبير كاظم الساهر الذي وجهت له دعوة شرفية موسومة بتوقيع وزير الشباب والرياضة لحضور حفل الافتتاح ولقاء الجماهير العراقية في مناسبة رياضية عزيزة على قلوب العراقيين ودول الخليج العربي".

وأشار عبد الوهاب، إلى أن "الحديث عن أي مستجدات بشأن حفل الافتتاح سابق لأوانه، بحكم الفاصل الزمني الذي يبعدنا عن موعد البطولة، كما أن ربط أي أخبار غير حقيقية عن البطولة يعد إضرارا بسمعة الوطن ومكانته الرياضية التي نطمح جميعا أن تكون عند حسن ظن الجميع ونقل صورة مشرفة عن تحضيراتنا ومنشآتنا الرياضية وليس العكس".

ودعا المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة العراقية، وسائل الإعلام إلى عدم التعامل مع أي معلومة تثار هنا وهناك عبر أثير مواقع التواصل الاجتماعي والتعاطي معها، وأن يكون الاعتماد على الخبر من مصدره المخول فقط.

يذكر أن وسائل إعلام عراقية تداولت قبل يومين معلومات بشأن اعتذار الفنان كاظم الساهر عن حضور حفل افتتاح خليجي 25 في البصرة.

المصدر: RT