سفير موسكو لدى القاهرة: مستعدون لبذل الجهود لحل قضية سد النهضة

أكد سفير روسيا لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو، اليوم الخميس، استعداد بلاده لبذل الجهود للتوصل إلى حل لقضية سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن موسكو تتفهم قلق مصر بهذا الصدد.

وأوضح السفير في بيان أن "الأمن المائي يمثل لمصر التحدي الجدي. في الحقيقة، هذا أمر وجودي للبلد"، مضيفا أنه "خلال آلاف السنين كان نهر النيل ولا يزال مصدرا واحدا لمياه عذبة تضمن الحياة لأكثر من 100 مليون نسمة. في هذا الصدد نتفهم جيدا القلق الشديد لأصدقائنا المصريين حول بناء سد النهضة الإثيوبي".

وأشار إلى أن روسيا "كانت ولا تزال تدعو إلى الحل العادل للنزاع حول هذا التشييد، أخذا في الاعتبار المصالح لكل من مصر والسودان وإثيوبيا"، مؤكدا أن موسكو "مقتنعة تماما بأنه يتعين على الجيران البحث عن حلول توافقية ستوفر فرصا لكل من الدول الثلاث من أجل تنفيذ البرامج الوطنية للتنمية في جو من حسن الجوار والسلام والاستقرار".

وختم قائلا: "نحن مستعدون للقيام بما في وسعنا للتوصل إلى الهدف المذكور، وفي هذا السياق نعمل مع أديس أبابا من أجل تحقيق الاتفاق المقبول لجميع أطراف النزاع".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT