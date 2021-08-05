 
مباشر

السيسي يصدر قرارا بنقل رئيس بالنيابة الإدارية لوظيفة غير قضائية

أخبار العالم العربي

السيسي يصدر قرارا بنقل رئيس بالنيابة الإدارية لوظيفة غير قضائية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qzkr

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن نقل السيدة، هالة عبد المنعم أحمد عبدالرحمن حسين، الرئيس بالنيابة الإدارية من الفئة (أ) إلى وظيفة غير قضائية.

السيسي يصدر قرارا بنقل رئيس بالنيابة الإدارية لوظيفة غير قضائية
إقرأ المزيد
السيسي يصدر قرارا بمعاقبة قاض كبير وتخصيص أراض جديدة للجيش المصري
السيسي يصدر قرارا بمعاقبة قاض كبير وتخصيص أراض جديدة للجيش المصري

ووفقا للقرار سيتم نقل الرئيس بالنيابة الإدارية لوظيفة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعادل درجة وظيفتها الحالية.

كما نشرت الجريدة القرار رقم 308 لسنة 2021 بنقل السيدة داليا محمد إبراهيم عبدالله، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفتها الحالية.

ووفقا للقرار يعد هذا النقل قرارا تأديبيا وفقا لحكم مجلس تأديب النيابة الإدارية المصرية.

المصدر: مصراوي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا