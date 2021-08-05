السيسي يصدر قرارا بنقل رئيس بالنيابة الإدارية لوظيفة غير قضائية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن نقل السيدة، هالة عبد المنعم أحمد عبدالرحمن حسين، الرئيس بالنيابة الإدارية من الفئة (أ) إلى وظيفة غير قضائية.

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ووفقا للقرار سيتم نقل الرئيس بالنيابة الإدارية لوظيفة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعادل درجة وظيفتها الحالية.

كما نشرت الجريدة القرار رقم 308 لسنة 2021 بنقل السيدة داليا محمد إبراهيم عبدالله، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجة وظيفتها الحالية.

ووفقا للقرار يعد هذا النقل قرارا تأديبيا وفقا لحكم مجلس تأديب النيابة الإدارية المصرية.

المصدر: مصراوي