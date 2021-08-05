الأرصاد الجوية المصرية تحذر المواطنين

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من ارتفاع درجات الحرارة بكافة الأنحاء اليوم ، حيث تصل الموجة الحارة لذروتها.

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وأوضحت الهيئة أن كافة الأنحاء تشهد طقس شديد الحرارة يزيد عن الأيام الماضية بحوالي درجة أو درجتين حيث من المتوقع أن تسجل العظمى بالقاهرة 42 درجة وجنوب الصعيد 45 درجة فى الظل.

و يشهد اليوم الخميس، ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يشهد ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

المصدر: اليوم السابع