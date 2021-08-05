سوريا.. مدير مستشفى المواساة يكشف حدود المنحى الوبائي لكورونا

أكد الدكتور عصام زكريا الأمين، مدير عام مستشفى المواساة الجامعي بدمشق أن المنحنى الوبائي لكورونا في البلاد وصل حدوده الدنيا حاليا.

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وأضاف الأمين أنه "لم يتجاوز عدد حالات القبول المثبتة إصابتها بالفيروس في المشفى خلال شهر تموز الماضي الحالتين يوميا، خلافا لما حدث في الذروة الثالثة خلال شهري آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الماضيين والتي كان المستشفى يستقبل فيها 70 حالة يوميا".

وقال الدكتور الأمين في تصريح لوكالة "سانا" السورية إن "مجموع الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس والمقبولة في المستشفى حاليا يبلغ 14 حالة، موزعة بين غرف عزل وعناية"، مبينا أنه "تجري حاليا مراقبة المنحنى الوبائي لكورونا الذي شهد تسطحا منذ بداية شهر أيار(ماي) الماضي واستمر بالهبوط التدريجي لغاية اليوم لجهة الحالات المشتبهة المراجعة لقسم الإسعاف وعدد المقبولين بغرف العزل والعناية الخاصة في المشفى".

وجدد مدير المستشفى التأكيد على "عدم ظهور أي بوادر أو أرقام لذروة رابعة للوباء، وأنه في حال ملاحظة ظهور أي تغير في الوضع الحالي وازدياد في عدد الإصابات والحالات المشتبهة، ستتم العودة للإجراءات الاستثنائية في المستشفى الذي يضم المنظومة الإسعافية الأكبر في سوريا و36 شعبة طبية في مختلف الاختصاصات".

ووفقا لأحدث إحصاءات وزارة الصحة السورية بلغ العدد الإجمالي لإصابات كورونا المسجلة في سوريا حتى الآن 26044 إصابة، شفيت منها 22019 حالة، وتوفيت 1919 حالة.

المصدر: "سانا"