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وصول لقاحات صينية ضد كورونا إلى دمشق

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وصول لقاحات صينية ضد كورونا إلى دمشق
المساعدات الطبية الصينية في مطار دمشق ـ (سانا)
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وصلت دفعة من المساعدات الطبية الصينية إلى مطار دمشق الدولي تشمل لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وكانت أول شحنة مساعدات طبية لمكافحة الفيروس قد وصلت إلى سوريا في أبريل الماضي، وشملت معدات طبية خاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

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وتأتي مساعدات اليوم عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى دمشق في 17 من الشهر الجاري، حيث أجرى مباحثات مع نظيره السوري فيصل المقداد، والرئيس بشار الأسد.

المصدر: وكالة "سانا"

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