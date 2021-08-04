مصر.. بيانات كورونا تظهر ارتفاع الإصابات واستقرار الوفيات

أشارت وزارة الصحة المصرية إلى أن حصيلة إصابات فيروس كورونا عاودت الارتفاع بهامش منخفض بواقع 50 حالة يوميا، بعد انحسار الموجة الثالثة من الجائحة الأسابيع الماضية.

وأكدت الوزارة أن "أدنى عدد سجلته إصابات الموجة الثالثة كان يوم الأربعاء الماضي بواقع 31 حالة إضافة لـ4 حالات وفاة، ومن حينها بدأت الأعداد في الزيادة التدريجية لنحو أسبوع متواصل".

وأضافت، أنه في أحدث إحصاء للوزارة، تم تسجيل 53 إصابة، و5 حالات وفاة حتى أمس الثلاثاء.

وحسب الوزارة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة بلغ 284415 منها 232060 حالة تم شفاؤها، و16540 حالة وفاة.

ودفع استقرار أعداد الإصابات إلى تحسن المؤشرات الوبائية للفيروس في مصر، حيث ارتفع مؤشر التعافي ليصل إلى 81.5%.

ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال الأيام المقبلة، فيما استقر مؤشر الوفيات عند مستوى 5.8%.

المصدر: "مصراوي"