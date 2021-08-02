 
مباشر

الصحة المصرية تعلن موعد الموجة الرابعة من كورونا

أخبار العالم العربي

الصحة المصرية تعلن موعد الموجة الرابعة من كورونا
Reuters
الإجراءات الوقائية في مصر - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qyst

رجحت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث في مصر نهي عاصم أنه "مع بداية سبتمبر المقبل ستظهر الموجة الرابعة للفيروس وستزداد نسب الإصابة"، مشيرة إلى أن "الوزارة تعمل على تأخيرها الآن".

وقالت إنه "مع انخفاض نسب الإصابة بفيروس كورونا لابد من اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية أيضا، والحذر حتى تستقر الأوضاع أكثر"، لافتة إلى أن "تغير البيئة ودرجات الحرارة من العوامل التي ساعدت في انخفاض نسبة الإصابة بالفيروس".

وأضافت، أن "تحركات وتصرفات المواطنين هي العامل الأساسي في انخفاض نسبة الإصابة بالفيروس".

وأكدت، على أن "تحورات فيروس كورونا لم تؤثر على فعالية اللقاح، فكلما قل تنقل الفيروس من شخص لآخر تقل نسبة تحوره في المنطقة، وأن تحور الفيروس موجود في المنطقة العربية وتتم معرفته باختبارات جينية مكلفة".

وأوضحت أن "نسب وفاة الشباب والأطفال بسبب الوباء لم تتأثر بظهور المتحور (دلتا)، وهذا يدل على أنها لم تنتشر في مصر حتى الآن"، مضيفة أن "العالم كله ستنتشر فيه التحورات التى ظهرت من الفيروس".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا