وزارة الصحة المصرية تعلن الموعد المتوقع لدخول البلاد في الموجة الرابعة من جائحة كورونا

قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، إنه "من المتوقع والمحتمل أن تبدأ الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر، نهاية شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر المقبل، حال وصولها لمصر، إن حدثت".

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وخلال تصريحات تلفزيونية لقناة "إم بي سي مصر"، أوضحت هالة زايد قائلة: " إننا لا نعيش منفصلين عن الواقع، والوباء يعبر (الحدود) ويعلن عن نفسه، وهناك الكثير من المحافظات بها صفر إصابات وصفر وفيات، جراء جائحة كورونا، وهذا دليل على انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وهناك 7 مستشفيات فقط هي التي تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا".

وأضافت وزيرة الصحة: "نواصل الخدمة، ولدينا سعة سريرية كبيرة، وهناك 7 مستشفيات فقط للعزل حاليا، لانخفاض الإصابات بالفيروس بشكل كبير جدا، وهدفنا في هذه الفترة تلقيح أكبر عدد من المواطنين ضد فيروس كورونا، خاصة العاملين في القطاع الصحي وكبار السن".

المصدر: "الوطن"