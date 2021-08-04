 
مباشر

العراق يحذر مواطنيه من شبكات التهريب والاتجار بالبشر

أخبار العالم العربي

العراق يحذر مواطنيه من شبكات التهريب والاتجار بالبشر
Sputnik JANIS LAIZANS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qzdm

حذرت وزارة الخارجية العراقية العراقيين من شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان صحفي، إن "سفارة جمهورية العراق في موسكو تتابع ببالغ الاهتمام تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة مواطن عراقي على الحدود المشتركة بين بيلاروسيا وليتوانيا".

وأضاف: "نجدد الدعوة لكل العراقيين أن لايكونوا هدفا لشبكات التهريب والاتجار بالبشر".

وأعلن حرس الحدود البيلاروسي الأربعاء، إسعاف 5 مواطنين عراقيين على الحدود مع ليتوانيا، طردتهم السلطات الليتوانية قسرا مستخدمة ضدهم العنف والكلاب البوليسية والضرب بأعقاب الأسلحة.

وأكدت لجنة الحدود البيلاروسية نبأ وفاة شاب تبين لاحقا أنه مواطن عراقي في ظروف غامضة على الحدود البيلاروسية الليتوانية.

إقرأ المزيد
الاتحاد الأوروبي يطالب العراق بتوضيح دوره في وصول مهاجرين مخالفين إلى ليتوانيا
الاتحاد الأوروبي يطالب العراق بتوضيح دوره في وصول مهاجرين مخالفين إلى ليتوانيا

وتشير التقديرات إلى أن معظم هؤلاء المهاجرين قادمون من العراق، علما بأن هناك حاليا عدة رحلات جوية تسير أسبوعيا من مدن عراقية إلى بيلاروس.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يتواصل مع المسؤولين العراقيين من أجل حثهم على تحمل مسؤولياتهم وإعادة قبول مواطنيهم من المهاجرين الذين وصلوا إلى ليتوانيا بشكل غير شرعي عبر بيلاروس.

والشهر الماضي، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن بلاده ستحقق في عمليات تهريب المهاجرين العراقيين إلى ليتوانيا.


المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا