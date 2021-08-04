لبنان.. الأمن ينفي استخدام الرصاص المطاطي أو أي نوع من الرصاص لتفريق المتظاهرين

نفت قوى الأمن الداخلي اللبنانية نفيا قاطعا ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام، عن استخدامها الرصاص المطاطي أو أي رصاص من نوع آخر لتفريق المتظاهرين.

إقرأ المزيد

وكانت وسائل إعلام لبنانية أكدت أن القوى الأمنية قد استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق بعض المتظاهرين الذين عمدوا إلى رمي عناصرها بالحجارة عند أحد أبواب المجلس النيابي في وسط بيروت.

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية بأن القوى الأمنية أطلقت الرصاص المطاطي على المحتجين في محيط مجلس النواب.

وطلبت قوى الأمن من المتظاهرين السلميين الخروج فورا من الأماكن التي تحصل فيها الاعتداءات حفاظا على سلامتهم، وذلك أمام ارتفاع وتيرة أعمال الشغب والاعتداءات المتكررة.

تجدر الإشارة إلى أن وسط بيروت يشهد تحركات شعبية كبيرة، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية