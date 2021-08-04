لبنان.. "حركة أمل" تنفي صحة ما تم تداوله حول صورة لأسلحة مصادرة تحمل شعارها (صور)

نفت "حركة أمل" في لبنان صحة ما تم تداوله حول صورة لأسلحة مصادرة تحمل شعار الحركة كانت في طريقها إلى مرفأ بيروت.

وأكدت الحركة حرصها على احترام تدابير الجيش والأجهزة الأمنية، مطالبة باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لحفظ الأمن والاستقرار وضبط أي مخالفة لتدابيرها.

وكانت قيادة الجيش قد أعلنت في وقت سابق توقيف عدد من الشبان المتوجهين للمشاركة في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وبحوزتهم كميات من الأسلحة والذخائر.

وحدات الجيش المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية توقف عدداً من الشبان المتوجهين للمشاركة في الذكرى الاولى لانفجار مرفأ بيروت وبحوزتهم كميات من الاسلحة والذخائر.#انفجار_مرفا_بيروت#الجيش_اللبناني#BeirutBlastpic.twitter.com/SAJJ8nk1vH — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 4, 2021

وكان لافتا في الصور التي نشرها حساب الجيش وجود "شعار حركة أمل" الذي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري على هاته الذخائر، ليعود بعدها ويحذف الصورة ويعيد نشرها من دون الشعار.

وطرحت الصورة علامات استفهام حول صحة الخبر من قبل النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدوا على اختلاف توجهاتهم، سلمية التحركات.

القوات اللبنانية بدهم يحطوا انو حركة امل يلي نازله تقوص عالعالم حاطين شِعار امل عشان يعملوا حرب أهلية!!!!#بلطجة_القوات_والأستثمارpic.twitter.com/WT6UbXAjJu — سَالي عَلاءالدّين (@SallyAd77) August 4, 2021

من جهتها دعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية في بيان إلى "الإبقاء على سلمية التحرك وعدم الانجرار إلى الأعمال التخريبية"، مشددة على أنها ستجد نفسها مضطرة إلى استخدام القوة المتناسبة والمشروعة لمكافحة أعمال الشغب، إن لزم الأمر.

وشددت على ضرورة عدم التعرض لعناصر قوى الأمن الداخلي المكلفين بحماية المشاركين بإحياء هذه المناسبة والمحافظة على سلامتهم.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية