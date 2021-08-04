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لبنان.. "حركة أمل" تنفي صحة ما تم تداوله حول صورة لأسلحة مصادرة تحمل شعارها (صور)

أخبار العالم العربي

لبنان..
Reuters
بيروت
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نفت "حركة أمل" في لبنان صحة ما تم تداوله حول صورة لأسلحة مصادرة تحمل شعار الحركة كانت في طريقها إلى مرفأ بيروت.

وأكدت الحركة حرصها على احترام تدابير الجيش والأجهزة الأمنية، مطالبة باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لحفظ الأمن والاستقرار وضبط أي مخالفة لتدابيرها.

وكانت قيادة الجيش قد أعلنت في وقت سابق توقيف عدد من الشبان المتوجهين للمشاركة في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وبحوزتهم كميات من الأسلحة والذخائر.

وكان لافتا في الصور التي نشرها حساب الجيش وجود "شعار حركة أمل" الذي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري على هاته الذخائر، ليعود بعدها ويحذف الصورة ويعيد نشرها من دون الشعار.

وطرحت الصورة علامات استفهام حول صحة الخبر من قبل النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدوا على اختلاف توجهاتهم، سلمية التحركات.

من جهتها دعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية في بيان إلى "الإبقاء على سلمية التحرك وعدم الانجرار إلى الأعمال التخريبية"، مشددة على أنها ستجد نفسها مضطرة إلى استخدام القوة المتناسبة والمشروعة لمكافحة أعمال الشغب، إن لزم الأمر.

وشددت على ضرورة عدم التعرض لعناصر قوى الأمن الداخلي المكلفين بحماية المشاركين بإحياء هذه المناسبة والمحافظة على سلامتهم.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية

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