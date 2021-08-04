بيلاروس.. حرس الحدود يسعف 5 عراقيين على الحدود مع ليتوانيا

أعلن حرس الحدود البيلاروسي الأربعاء، إسعاف 5 مواطنين عراقيين على الحدود مع ليتوانيا طردتهم السلطات الليتوانية قسرا، مستخدمة ضدهم العنف والكلاب البوليسية والضرب.

وحسب لجنة الحدود البيلاروسية فإن "الأشخاص ظهرت عليهم آثار عض الكلاب البوليسية وتعرضهم للضرب بأخماص الأسلحة النارية".

وأضافت: "أحدهم كان في حالة خطيرة للغاية، وفارق الحياة متأثرا بإصاباته رغم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له، فيما تم نقل البقية إلى المراكز الصحية لتقديم العلاج لهم".

وسمحت السلطات الليتوانية في وقت سابق لحرس الحدود التابع لها باستخدام كافة الوسائل الممكنة وعدم السماح للمهاجرين غير الشرعيين بدخول البلاد.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي نهاية يوليو الماضي تم تصويره على الحدود البيلاروسية الليتوانية حسب معديه، لمهاجرين يفرون من حرس الحدود الليتوانين الذين يطلقون النار فوق رؤوسهم لترهيبهم.

المصدر: RT