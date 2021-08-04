 
مباشر

بلينكن وحمدوك يبحثان النزاع المسلح في إثيوبيا

أخبار العالم العربي

بلينكن وحمدوك يبحثان النزاع المسلح في إثيوبيا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qzc2

ذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تطورات النزاع المسلح في إثيوبيا.

وأشار نيد برايس إلى أن بلينكن وحمدوك بحثا "المخاوف المشتركة بشأن اتساع النزاع المسلح في منطقتي أمهرة وعفر في إثيوبيا وتردي الوضع الإنساني في إقليم تيغراي والتقارير عن إعادة دخول قوات إريترية إلى إثيوبيا بما لذلك من تداعيات على الاستقرار الإقليمي".

ولفت بيان الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكن وحمدوك اتفقا على تشجيع كافة الأطراف على محادثات لوقف إطلاق النار والانخراط في حوار سياسي شامل من أجل الحفاظ على وحدة دولة إثيوبيا وضمان وصول المساعدات الإنسانية بالكامل إلى جميع المحتاجين.

وذكر البيان أن الطرفين بحثا أيضا "التقدم في الانتقال الديمقراطي في السودان وسبل توسيع العلاقات بين السودان والولايات المتحدة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا