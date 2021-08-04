موقع "علي بابا" يتيح الشحن إلى دولة فلسطين

تلقى مسؤول العلاقات الدولية في البريد الفلسطيني عماد طميزي، رسالة رسمية من المسؤول الدولي للتصدير البريدي لمجموعة "علي بابا" الصينية، تؤكد تفعيل خيار الشحن إلى دولة فلسطين.

وأكدت الرسالة أن شركة Cainiao الذراع اللوجستية لمجموعة "علي بابا"، قامت بإرسال إشعار الى كافة البائعين الصينيين لحثهم على الاستفادة من توفر خدمة الشحن إلى دولة فلسطين عبر البريد الصيني.

الصورة من وكالة "معا"

وأوضح طميزي أن تفعيل هذه الخدمة، يعتبر خطوة هامة وضرورية، يمكنها أن تفتح الأبواب نحو مزيد من الاستحقاقات للمتسوق الفلسطيني، مشيدا بدور البريد الصيني لإنخراطه في دفع شركة Cainiao على إتاحة خط بريد إلى دولة فلسطين.

وناشد طميزي المتسوقين الفلسطينين بضرورة استخدام نموذج العنونة الفلسطيني المعتمد من اتحاد البريد العالمي، مؤكدا أنه كلما كان حجم المواد البريدية المعنونة إلى فلسطين أكبر، تصبح فرص استفادة المتسوق أوسع.

بدوره قال مدير عام البريد الفلسطيني معاذ دراغمة إن "هذا الانجاز جاء بعد جهود كبيرة قامت بها دائرة العلاقات الدولية في البريد تخللها إجتماعات حثيثة ومتكررة عبر تقنيات الاتصال عن بعد، وتبادل للمراسلات بين البريد الفلسطيني والبريد الصيني وشركة علي اكسبرس، والتي توصلت لاعتماد ارسال البريد إلى فلسطين من متاجر علي اكسبرس عبر مشغلي البريد المنطويين تحت اطار الاتحاد البريد العالمي UPU والذي يعتبر البريد الصيني أحدهم ويعتمد اسم فلسطين والرمز البريدي الفلسطيني في تبادل البريد".

المصدر: "معا"