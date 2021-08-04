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السعودية.. الاستعداد لتعزيز الأمن المائي عبر الاستمطار الصناعي

مال وأعمال

السعودية.. الاستعداد لتعزيز الأمن المائي عبر الاستمطار الصناعي
Reuters Faisal Al Nasser
صورة تعبيرية
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أفاد المركز الوطني للأرصاد في السعودية بأنه يستعد للبدء في مشروع الاستمطار الصناعي والذي يهدف للبحث عن مصادر جديدة للمياه في المملكة.

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وأشار مدير عام إدارة البحث والتطوير والابتكار بالمركز، ياسر جلال، إلى أن "الاستمطار هو تقنية من تقنيات تعديل الطقس، عن طريق نثر المواد العضوية الصديقة للبيئة مثل الثلج المجفف أو كلوريد الصوديوم"، موضحا أن "المواد التي تستخدم في التقنية تعتمد على أنواع السحب المستهدفة، حيث تستهدف الأماكن التي يتكون فيها السحب الدافئة أو الباردة".

وأكد ياسر جلال أن "التقنية منخفضة التكلفة، وأن المملكة ستتمكن من خلالها من زيادة المخزون المائي في السدود وزيادة المخزون الجوفي كذلك، ليعزز هذا من أمنها المائي".

وأوضحت صحيفة "المواطن" السعودية أن "هذا المشروع يسعى لتعزيز المخزون المائي للمملكة في ظل شح الأمطار التي لا يتجاوز معدل هطولها 100 ملليلتر سنويا، وسيساهم بشكل كبير في زيادة نسبة هطول الأمطار من 5 إلى 20 % في السنوات المقبلة".

المصدر: صحيفة "المواطن" السعودية

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