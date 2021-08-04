صور الأقمار الصناعية تكشف عن موجة حارة قادمة من تركيا نحو مصر

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عدة صور توضح كميات الحرارة التي تشعها الأرض مقاسة باستخدام الأقمار الصناعية (3-sentinel).

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وأظهرت الصور مدى ارتفاع الحرارة الذي أدى إلى اشتعال الحرائق في غابات تركيا الجنوبية وتقدم الأدخنة اتجاه سواحل مصر الشرقية، حيث تستمر هذه الموجة لمدة أسبوع قادم على كافة الأنحاء.

وقال بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، إن دول حوض البحر المتوسط تعاني بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف البيان المنشور على صفحة فيسبوك صباح الأربعاء: على غير العادة تعرضت أوروبا الجنوبية (اليونان وتركيا وقبرص وإيطاليا) إلى موجة شديدة الحرارة هذه الأيام، سجلت بعض المحطات في اليونان 48 درجة نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي بقيم ضغطية منخفض، وأثر على المنطقة بأكملها.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تأثير الموجة شديدة الحرارة على معظم الأنحاء، بحيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 41 درجة ويكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة يوم غد الخميس، كما تزداد نسب الرطوبة ليلا مما يؤدي بإحساس عالي في درجة الحرارة.

المصدر: اليوم السابع