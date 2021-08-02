تحذير عاجل من الأرصاد الجوية في مصر بسبب طقس شديد الحرارة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية في مصر على استمرار الأجواء شديدة الحرارة على معظم أنحاء البلاد لتتراوح على القاهرة والوجة البحري من 40 إلى 42 درجة .

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ونوهت الهيئة إلى وجود مزيد من الاحترار على جنوب الصعيد وهدوء سرعات الرياح على بعض المناطق يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

كما ترتفع درجات الحرارة الصغرى ليلا وتزداد نسبة الرطوبة لتسمح بتكون الشبورة المائية خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وتشهد مصر خلال هذا الأسبوع ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل درجة حرارة القاهرة ما بين 39 و42 درجة وتصل على جنوب البلاد إلى 44 درجة ليسود طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء البلاد، كما تزداد فرص سطوع الشمس خلال اليوم.

وحذرت الهيئة من عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة والإكثار من شرب السوائل الباردة.

المصدر: صدى البلد