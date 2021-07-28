مصر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، اليوم الأربعاء، من ارتفاع في درجات الحرارة على القاهرة، لتتجاوز 40 درجة خلال الأيام القادمة.

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وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن الارتفاع في درجات الحرارة يبلغ ذروته بداية من الأسبوع القادم، ليسود طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: "تزداد فترات سطوع الشمس بسبب قلة تكون السحب المحلية"، مناشدة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة وقت الظهيرة، والإكثار من تناول المشروبات الباردة.

ويشهد اليوم الأربعاء ارتفاعا في درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

المصدر: "اليوم السابع"