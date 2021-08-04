برلمانية مصرية تحذر من محاولة اجتزاء تصريحات السيسي عن رفع سعر رغيف الخبز

حذرت عضو مجلس الشيوخ المصري ريهام عفيفي من محاولات إثارة البلبلة باجتزاء تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أشار فيها إلى ضرورة تغيير السعر الحالي لرغيف الخبز المدعوم.

وقالت عفيفي إنها "تحذر من محاولة البعض اجتزاء تصريحات السيسي، التي أدلى بها على هامش افتتاحه للمدينة الصناعية الغذائية بمحافظة المنوفية، وأشار فيها إلى ضرورة تغيير السعر الحالي لرغيف الخبز المدعوم، أو إخراجها من سياقها لتشويهها وخلق حالة بلبلة في الشارع المصري".

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وأضافت أن "السيسي كان يتحدث عن برنامج التغذية المدرسية لأولادنا، ومتطلبات تنفيذ هذا البرنامج من موارد مالية تقدر بـ8 مليارات جنيه، حينها أشار إلى ضرورة إعادة النظر في سعر رغيف الخبز بشكل يساهم في توفير جزء من ميزانية برنامج التغذية المدرسية".

وتابعت: "هنا يجب الإشارة إلى أن فاتورة دعم الخبز التي تتحملها الدولة تصل إلى 42.5 مليار جنيه من أصل نحو 84 مليار جنيه هي فاتورة الدعم التمويني وفقا للميزانية العامة للدولة للعام 2020 - 2021، علما بأن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعوم 67 قرشا، في حين تبيعه الحكومة للمواطن بـ5 قروش بما يعني أن الدولة تتحمل 62 قرشا من تكلفة إنتاج الرغيف الواحد، في حين تقدم الحكومة الخبز المدعوم لنحو 60 مليون مواطن بمعدل 5 أرغفة للفرد يوميا وذلك وفقا لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية".

ووصفت تصريحات السيسي بـ"الشجاعة"، مشيرة إلى أنها "لا تصدر إلا عن قائد حقيقي يعرف معنى المسؤولية الوطنية تجاه شعبه ودولته".

المصدر: "القاهرة 24"