تدشين مبان جديدة بقاعدة "العديد" الجوية في قطر

دشن قائد سلاح المهندسين القطري اللواء عيسى علي الكبيسي مساكن القوات الصديقة في قاعدة "العديد" الجوية، وذلك ضمن مشروع توسعة القاعدة الذي وضع حجر أساسه عام 2018.

وقال الكبيسي إن "المساكن التي تم تدشينها اليوم تتمثل في مبنيين تم تشييدهما وفق المواصفات والمعايير العالمية وذلك تحت إشراف سلاح المهندسين الأميري القطري".

من جهته، أكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى الدوحة جون ديروشر، أن "دولة قطر والولايات المتحدة لديهما علاقات اقتصادية واسعة وعلاقات أمنية قوية".

وأضاف: "هذه المباني الجديدة في القاعدة تمثل سنوات من التخطيط والجهود العقلية والبدنية الكبيرة من قبل العديد من الأشخاص، وأنها هدية سخية من حكومة دولة قطر وإنجاز رائع".

وأضاف: "التعاون العسكري الثنائي والمتعدد الأطراف في المنطقة مع شركاء وحلفاء مثل قطر، يظهر للعالم أننا نقف إلى جانب حلفائنا من خلال الاستمرار في تعزيز المنشأة في قاعدة العديد، ونواصل تعزيز العلاقات القوية مع منطقة الخليج وإظهار التزام الولايات المتحدة تجاه حلفائها الإقليميين".

وتابع: "المبنيان يأتيان ضمن 14 مبنى قيد الإنشاء".

A ribbon cutting ceremony was held today for the opening of two new dormitories at #TeamAUAB!



Stay tuned for more photos and an extended story of the event! pic.twitter.com/eEdaVrVI47 — 379th AEW (@grandslamwing) August 3, 2021



المصدر: "قنا"